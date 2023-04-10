Kastamonu'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Topçuoğlu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çıkan kavgada, Ö.K. isimli şahıs, Niyazi Karabıyık'a ateş ederek yaraladı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Karabıyık için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Topçuoğlu Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki bir iş yerinde Ö.K. ile Niyazi Karabıyık arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.K. tabancayla Niyazi Karabıyık'a ateş etti.

Yaralanan Karabıyık, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Karabıyık, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Ö.K'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.