Kastamonu'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 5 sanığın yargılanması sürüyor

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, silahla vurularak öldürülen İbrahim Aslan'ın cinayetiyle ilgili 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıklar suçlamaları reddederken, maktulün eşi en ağır cezayı talep etti.

Kastamonu'da bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, İbrahim Aslan'ın silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan F.B. ve Ü.B. ile tutuksuz sanıklar Y.B, S.B, K.B. ve taraf avukatları katıldı.

F.B, duruşmadaki savunmasında, maktulün kardeşinin kendisinin ateş ettiği yönündeki beyanının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Silaha temasım olmadı. Üzerime atılan suçu işlemedim. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Ü.B. de suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Tutuksuz sanıklar Y.B, S.B. ve K.B. de olayla ilgilerinin bulunmadığını iddia etti.

Maktul İbrahim Aslan'ın eşi Melahat Aslan ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Ü.B. ve F.B'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Kastamonu'da 11 Temmuz 2024'te Eski Sanayi Sitesi'nde kaporta ustası İbrahim Aslan ile Ü.B. ve F.B. arasında araç tamiri nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine silahla vurulan Aslan hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan Ü.B. ve F.B. tutuklanmıştı.

