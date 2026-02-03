Haberler

Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi yakalandı

Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 10 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu" kapsamında kentte operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda yapılan aramada, 10 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 10 tabanca şarjörü, 482 tabanca fişeği, 45 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler S.K, R.E, Y.Y, H.E, M.Y.E, O.A. ve F.D. gözaltına alındı.

???????

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Türkiye'deki zirve öncesi Trump'tan İran'a bir tehdit daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti

Bebeğine şiddetle suçlanan kadın kendisini bu sözlerle savundu
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi

Epstein kayıtları ifşa etti: Trump yakın arkadaşlarının eşleri ile...
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım

Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti

Bebeğine şiddetle suçlanan kadın kendisini bu sözlerle savundu
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''

Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Epstein-Rothschild yazışmalarında tüyler ürperten Hitler detayı

Epstein dosyasında tüyler ürperten Hitler detayı