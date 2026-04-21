Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonlarında 17 zanlı yakalandı
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 23 tabanca, 17 av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6-20 Nisan tarihlerinde yapılan operasyonlarda 17 şüphelinin üst ve ikametlerinde yapılan aramada 23 tabanca, 29 tabanca şarjörü, 1124 tabanca fişeği, 17 av tüfeği, 46 av tüfeği fişeği, 3 kama ve 14 bıçak ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor