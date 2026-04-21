Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonlarında 17 zanlı yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6-20 Nisan tarihlerinde yapılan operasyonlarda 17 şüphelinin üst ve ikametlerinde yapılan aramada 23 tabanca, 29 tabanca şarjörü, 1124 tabanca fişeği, 17 av tüfeği, 46 av tüfeği fişeği, 3 kama ve 14 bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.