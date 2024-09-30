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Kastamonu'da Şiddetli Yağış Uyarısı: Vali Toplantı Düzenledi

Kastamonu'da Şiddetli Yağış Uyarısı: Vali Toplantı Düzenledi
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Kastamonu'da Meteoroloji'nin başlattığı şiddetli yağış uyarısı sonrası Vali Meftun Dallı başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, olası sel, su baskını ve ulaşım aksaklıkları gibi risklere karşı alınacak tedbirler değerlendirildi.

Kastamonu'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün şiddetli yağış uyarısı nedeniyle Vali Meftun Dallı başkanlığında toplantı düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu'nda Dallı başkanlığında, TAMP Afet Çalışma Guruplarının sorumlu kurum idarecilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, yarın Kastamonu'nun Cide, İnebolu, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı, Doğanyurt ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı şiddetli, iç ve Kuzeydoğusunda ise kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağışların beklendiği hatırlatıldı.

Yağışlar nedeniyle ortaya çıkabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler değerlendirildi.

Vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya davet eden Dallı, şunları kaydetti:

"Bölgemizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle ilgili kurumlarımız tüm araç ve personeliyle uyarıların geçerlilik periyotları süresince teyakkuz halinde olacak. Süreci yakından takip ediyoruz, edeceğiz. Kıymetli hemşerilerimizden de bu süreçte dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyoruz. Cenab-ı Hak her türlü afetlerden muhafaza eylesin."

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

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