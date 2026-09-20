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Kastamonu'da şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi

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Kastamonu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Kastamonu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Vali Meftun Dallı, İl Özel İdaresi tesislerinde gerçekleştirilen programda, Kastamonu'nun vatan için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan evlatlarıyla tarihin müstesna şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Şehit yakınları ve gazilerle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük onur duyduğunu belirten Dallı, "Şehitlik ve gazilik, milletimizin varlığı ve istikbali uğruna göze alınmış en büyük fedakarlığın adıdır. Şehitlerimizin aziz hatırası milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır. Gazilerimiz de gösterdiği cesaretle milletimizin başını dik tutmaktadır. Bugün bizlere düşen görev o ruhu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Çünkü vatan sevgisi, yalnızca geçmişte yapılan fedakarlıkları hatırlamakla değil o fedakarlıkların emanet ettiği değerlere sahip çıkmakla anlam kazanır." diye konuştu.

Dallı, şehit ailelerini kendi aileleri gibi bilmeye, gazilerin de her zaman yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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