Kastamonu'da Samanlık Yangını: 5 Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan yangında 5 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Maksut köyü Tabaklı Mahallesi'nde bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki 4 samanlığa daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 5 samanlık zarar gördü.

