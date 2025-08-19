Kastamonu'da Samanlık Yangını: 5 Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde meydana gelen yangında 5 samanlık kullanılamaz hale geldi. Maksut köyünde başlayan yangın, bitişikteki 4 samanlığa da sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmekte zorluk yaşadı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan yangında 5 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Maksut köyü Tabaklı Mahallesi'nde bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki 4 samanlığa daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 5 samanlık zarar gördü.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
