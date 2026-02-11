Kastamonu'da saman yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde virajı alamayan saman yüklü kamyonun devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şenpazar-Cide Soğuksu grup yolunda meydana geldi. Kastamonu'dan Soğuksu bölgesine saman taşıyan Hüseyin Madenli yönetimindeki 37 HD 997 plakalı kamyon, Gökçeören köyü çıkışında Değirmen mevkisinde virajlı yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon önce yol kenarındaki elektrik direğine çarptı, ardından çay kenarına devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Hüseyin Madenli ile araçta yolcu olarak bulunan Orhan Şahbat yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şenpazar Devlet Hastanesine buradan ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.