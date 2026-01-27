Haberler

Kastamonu'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kastamonu'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Güncelleme:
Kastamonu'da düzenlenen operasyonda 7 litre sahte içki ve 264 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara ve sahte içki satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda 7 litre sahte içki ile 264 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
