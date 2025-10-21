Haberler

Kastamonu'da Sahte İçki Operasyonu: 4 Gözaltı

Kastamonu'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Jandarma, kaçak alkol üretiminin önüne geçmek için 10 litre sahte rakı, 70 litre etil alkol ve 2 litre sahte viski ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçak alkol üretiminin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 10 litre sahte rakı, 70 litre etil alkol, 2 litre sahte viski, 3 alkol aroma kiti ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
