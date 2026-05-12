Kastamonu'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' etkinliği düzenlendi
Kastamonu'da, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' projesi kapsamında etkinlik gerçekleştirildi. Öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak ve sağlık okuryazarlığını artırmak hedefleniyor.

Ceritoğlu İlkokulu'nda İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde düzenlenen program ile öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması ve sağlık okuryazarlığının artırılması hedeflendi.

Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda öğrencilere 112 Acil Sağlık Hizmetleri, UMKE, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kişisel hijyen, afet bilinci ile sosyal medya ve teknoloji bağımlılığı konularında eğitim verildi.

Kastamonu Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlu hekimi Ali Dinçer, programın çocukların sağlık konusunda bilinçlenmesini amaçladığını belirterek, eğitimlerin "sağlık elçisi" seçilen öğrenciler aracılığıyla akran eğitimi modeliyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Programın il merkezi ve ilçelerde farklı okullarda uygulanmaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Elifnur Önder
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCeyhan Yavuz:

ayrıca kız öğrencilere ayrı program yapılması gerekirdi bence, onlar daha çok beslenme ve kilo konularında sıkıntı yaşarken erkekler direkt spor yapıp hallediyo. bu tarz şeylerde farklı yaklaşılmalı gibi duruyor bana yani.

Haber Yorumları — Coşkun Sarı:

Çok güzel bir inisiyatif gerçekten ?? Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyümesi hepimizin sorumluluğu. Böyle etkinlikler sayesinde erken yaşta farkındalık oluşuyor ?? Umarım başka okullarda da devam eder bu projeler. Tebrikler Kastamonu! ??

Haber Yorumları — Ayşe Gizem Tuncay:

ya bu ne yahu çocuklara sağlık öğretmek yerine evde ailesi ile vakit geçirtilseler daha iyi olmaz mı ??

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

