Kastamonu'da sağanak sonrası debisi yükselen çay yürüyüş köprüsünü yıktı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde etkili olan sağanağın ardından debisi yükselen çay üzerindeki yürüyüş köprüsü çöktü. 2021 selinde yıkılıp 2024'te yeniden yapılan tarihi ahşap köprü tekrar kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde etkili olan sağanağın ardından debisi yükselen çay üzerindeki yürüyüş köprüsü yıkıldı.

Kastamonu-Şenpazar kara yolunda, Azdavay ilçesine bağlı Alı köyü sınırlarında yer alan köprü, sağanak sonrası Şehriban Çayı'nın debisinin yükselmesi nedeniyle çöktü.

Yıkılan köprü dronla görüntülendi.

Tarihi ahşap köprü, 2021 yılında Kastamonu'nun birçok ilçesini etkileyen selde yıkılmış, asırlık köprünün benzeri Karayolları Kastamonu Bölge Müdürlüğünce 2024 yılında aslına uygun olarak yeniden inşa edilerek hizmete açılmıştı.

Kaynak: AA / Ünal Kesmen
