Kastamonu'da sağanak etkili oldu - Haberler

Kastamonu'da sağanak etkili oldu
İhlas Haber Ajansı - Özgür Kaya - Güncel
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Kastamonu'da sağanak etkili oldu Kastamonu'da etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kastamonu'da sağanak etkili oldu
KASTAMONU - Kastamonu'da etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış, kent merkezi ve ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun etkili olduğu bölgelerde cadde ve sokaklar göle döndü. Aralıklarla etkisini sürdüren ve şiddetini arttıran sağanak yağış sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde dolu yağışı da etkili oldu. Dolu yağışı sebebiyle sürücüler, araçlarını kapalı alanlara park etti.
Kastamonu Belediyesi ekipleri de olumsuz yaşanan alanlarda önlem aldı.
İhlas Haber Ajansı / Özgür Kaya - Güncel