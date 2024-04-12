Kastamonu'da Ramazan Bayramı Kutlamaları
Kastamonu'nun Küre ilçesi Yukarı Ersizler köyünde Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Köyde bayramlarda uzun yıllardır yapılan geleneksel pilav ikramı, bu yıl da gerçekleştirildi. Yemek ikramının ardından davul ve zurna eşliğinde eğlence düzenlendi.
Köy muhtarı İsmail Acar, geleneksel bayram eğlencesini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Programa Küre Belediye başkanı Salih Turan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.