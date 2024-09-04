Kastamonu'da Patpat Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, tamir etmek istediği 'patpat' olarak bilinen tarım aracının altında kalan Mustafa Bakan, hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Cide ilçesine bağlı Kıranlıkoz köyünde meydana geldi. Çiftçi Mustafa Bakan, patpatın kırılan çeki demirini tamir etmek için kriko ile kaldırıp altına girdi. İddiaya göre, krikonun boşalması nedeniyle tarım aracının altında kalan Bakan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.