Kastamonu'da patlayan mutfak tüpü nedeniyle evde hasar oluştu
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki bir evde patlayan tüp, hasara yol açtı.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki bir evde patlayan tüp, hasara yol açtı.
Karabey köyü Akpınar Mahallesi'nde 62 yaşındaki Salih Bolat ve eşi Fahriye Bolat'ın ikamet ettiği evde mutfak tüpü patladı.
Patlama nedeniyle iki katlı betonarme evde hasar oluştu.
Bolat çiftinin patlama sırasında evde bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel