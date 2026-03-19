Kastamonu'da bir evde patlamanın ardından yangın çıktı: 1 yaralı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde bir evde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Tosya'nın Şehreküştü Mahallesi Çimek Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Evin 2'nci katında henüz sebebi belirlenemeyen patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine adrese, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, evde yaralı halde bulunan S.Ç.'yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Dumandan etkilendiği öğrenilen S.Ç., Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, patlama ve yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

