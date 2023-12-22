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Kastamonu'da özgül öğrenme güçlüğü konferansı düzenlendi

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Kastamonu'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline özgül öğrenme güçlüğü konusunda bilgi vermek amacıyla konferans düzenlendi. Kastamonu Özgül Öğrenme Güçlüğü Derneği tarafından düzenlenen programda, özgül öğrenme güçlüğü hakkında bilgi aktarıldı.

Kastamonu'da özgül öğrenme güçlüğü konusunda farkındalık sağlamak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline konferans verildi.

Kastamonu Özgül Öğrenme Güçlüğü Derneği tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, özgül öğrenme güçlüğüyle ilgili katılımcılara bilgi aktarıldı.

Dernek başkanı Hüseyin Demir, derneği özgül öğrenme güçlüğüne dikkati çekmek amacıyla 2020'de kurduklarını söyledi.

Konferans ve eğitimlerle özgül öğrenme güçlüğü olgusunu ve farkındalığını üst seviyeye çıkarmaya çalıştıklarını belirten Demir, "Farkındalığın az olması çocukla temas halindeki anne, baba, arkadaş ve toplumun diğer kesimlerinin çocuğa yaklaşımını olumsuz etkileyebiliyor." ifadesini kullandı.

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zehra Esra Ketenoğlu Kayabaşı ise özgül öğrenme güçlüğüyle ilgili sunum yapıp katılımcıların sorularını cevapladı.

Kaynak: AA / Güncel

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