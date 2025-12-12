Otomobil, şarampole devrildi; 1 ölü, 1 yaralı
Cide'de meydana gelen kazada, şarampole devrilen otomobilde 3 çocuk annesi Yasemin Meral hayatını kaybetti, sürücü Savaş Kök yaralandı.
KASTAMONU'nun Cide ilçesinde otomobilin şarampole devrildi kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Cide-Kastamonu yolunda meydana geldi. Savaş Kök idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada araç içinde bulunan 3 çocuk annesi Yasemin Meral hayatını kaybetti, Savaş Kök ise hafif şekilde yaralandı. Savaş Kök, ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel