Kastamonu'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Kastamonu'nun Daday ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İlçe girişinde, Mehmet Aslan idaresindeki 37 HA 286 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 BTP 482 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücü Aslan ile E.Ç. ve Ö.K. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yalılardan Mehmet Aslan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.