Kastamonu'da Otomobil Direğe Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil direğe çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sanayi Sitesi mevkisinde Müzeyyen Kapıcı idaresindeki 37 AC 570 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton direğe çarptı.
Sürücü Müzeyyen Kapıcı ile kızı Fatma Kırdı ve 4 günlük torunu yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Devrekani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Müzeyyen Kapıcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.