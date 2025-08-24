Kastamonu'da Otomobil Çarpması Sonucu 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da Otomobil Çarpması Sonucu 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan 16 yaşındaki Yağmur Pehlivanlı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Cenaze törenine ailesi ve yerel yöneticiler katıldı.

Kastamonu'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan 16 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'nde 21 Ağustos'ta yolun karşısına geçmek isteyen Yağmur Pehlivanlı'ya, N.V. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan Pehlivanlı, Kastamonu'daki ilk müdahalesinin ardından Ankara'ya sevk edildi.

Pehlivanlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kastamonu'ya getirilen Pehlivanlı'nın cenazesi Kuzeykent Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Daday ilçesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Pehlivanlı'nın yakınları ile Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve vatandaşlar katıldı.

Kazanın ardından gözaltına alınan N.V. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
NASA'nın uzay aracı 'yıldız tozu' getirdi

Milyonlarca kilometre öteden gelen hazine! Güneş'ten daha eski
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Togg'a iki yeni renk eklendi! İki sürpriz şehirden ilham aldı

Togg'a yeni renkler eklendi! İki sürpriz şehirden ilham aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.