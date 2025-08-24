Kastamonu'da Otomobil Çarpması Sonucu 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Kastamonu'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan 16 yaşındaki Yağmur Pehlivanlı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Cenaze törenine ailesi ve yerel yöneticiler katıldı.
Kastamonu'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan 16 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'nde 21 Ağustos'ta yolun karşısına geçmek isteyen Yağmur Pehlivanlı'ya, N.V. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.
Kazada ağır yaralanan Pehlivanlı, Kastamonu'daki ilk müdahalesinin ardından Ankara'ya sevk edildi.
Pehlivanlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kastamonu'ya getirilen Pehlivanlı'nın cenazesi Kuzeykent Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Daday ilçesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Pehlivanlı'nın yakınları ile Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve vatandaşlar katıldı.
Kazanın ardından gözaltına alınan N.V. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.