Kastamonu'da Mezarlık Yangını Ormana Sıçradı, Söndürüldü
Kastamonu'da mezarlıkta başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Kastamonu'da mezarlıkta başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Honsalar Mahallesi Okmeydanı Mezarlığı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA