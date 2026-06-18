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Kastamonu'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

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Kastamonu'da 'Yeşil Vatan'ı korumak için orman yangınlarına karşı tedbirler artırıldı. 15 Haziran-15 Ekim 2026 tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasaklandı, ateş yakma ve piknik gibi faaliyetler kısıtlandı.

Kastamonu'da "Yeşil Vatan"ın orman yangınlarından korunması için tedbirlerin artırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, hava sıcaklıklarının yükselerek mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği hatırlatıldı.

Orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğin yangın riskini artırdığına dikkat çekilen açıklamada, il genelinde çıkabilecek orman yangınlarının önlenebilmesi amacıyla birtakım tedbirler ve kararlar alındığı aktarıldı.

Açıklamada, il sınırları içnde ormanlık alanlara girişlerin 15 Haziran-15 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklandığına dikkat çekilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Valilik Makamınca Orman Bölge Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından tescilli piknik ve mesire alanlarının kullanımı ile orman bakımı, madencilik gibi yasal veya zorunlu izin verilen girişler bu yasak kapsamının dışındadır. Tescilli piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlarda ve bitişiğinde her türlü ateşin yakılması, ateşli veya ateşsiz piknik yapılması, kamping işletmeleri haricinde orman içerisinde ve bitişiğinde kamp yapılması, çadır kurulması ve karavanla konaklama yapılması, ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddeler kullanılması yasaktır."

Tüm köy ve mahallelerde anız ve bahçe ateşi yakmanın da yasak olduğu vurgulanan açıklamada, biçerdöverin yangın tüpü ve çalışma alanına yakın noktada su tankeri bulundurulması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, kararların takibi ve denetimlerinin ilgili kurumlarca hassasiyetle yapılacağı, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel
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