Kastamonu'da Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

KASTAMONU'nun Araç ilçesine çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale 2'nci günde de sürüyor. Karabük- Kastamonu kara yolu duman altında kalırken, bölge dron ile havadan görüntülendi.

Pazar günü öğle saatlerinde Karabük'ün Eflani ilçesi Saraycık köyünde çıkan yangın dün gece saatlerinde kontrol altına alındıktan sonra, 5 kilometre mesafedeki Kastamonu Araç ilçesi Güzelce köyünde orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle 6 köy ile 437 vatandaş tahliye edilirken, yangına karadan ve havadan müdahale başladı. 3 helikopter ve yangın söndürme uçağının müdahale ettiği yangın nedeniyle Karabük-Kastamonu kara yolunda yoğun duman oluştu. Alevlerin yükseldiği bölge dron ile görüntülendi.

BİR NOKTADA DAHA YANGIN ÇIKTI

Karabük merkeze bağlı Aladağ mevkisinde de orman yangını çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahale ediyor.

