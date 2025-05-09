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Kastamonu'da 'Orman Benim' Kampanyası Etkinlikleri Düzenlendi

Kastamonu'da 'Orman Benim' Kampanyası Etkinlikleri Düzenlendi
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Kastamonu'nun Tosya, Hanönü ve Taşköprü ilçelerinde düzenlenen 'Orman Benim' kampanyası kapsamında, ormanların korunması için temizlik etkinlikleri gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinesinde yapılan etkinliklerde, katılımcılar orman içi ve çevresinde çöp toplayarak farkındalık oluşturdu.

Kastamonu'nun Tosya, Hanönü ve Taşköprü ilçelerinde "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

Tosya Üçolukları mevkisinde düzenlenen etkinlikte konuşan Tosya Orman İşletme Müdürü Nejat Timur Uyanık, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, ormanların korunması ve olası yangınlara karşı alınacak tedbirler konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla 81 ilde aynı anda etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Katılımcılar daha sonra, öğrencilerle birlikte orman içi ve bitişiğindeki yol kenarlarında temizlik yaptı.

-Hanönü

"Orman Benim" kampanyası kapsamında Hanönü Mahallesi Yeniköy Kümeevleri alanında etkinlik düzenlendi.

Hanönü Orman İşletme Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte protokol üyeleri ve öğrenciler, ormanlık alanda çöp toplayıp temizlik yaptı.

Taşköprü

Taşköprü Muzaffer Büyükterzi Hatıra Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte, ormanlık alanda çevreye atılan çöpler toplandı.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel
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