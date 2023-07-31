Kastamonu'da öldürülen taksi sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı

Taksi sürücüsünün ücret tartışmasında öldürüldüğü ortaya çıktı

KASTAMONU - Kastamonu'da aracına binen 2 genç tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen taksi sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı. Şahısların taksi sürücüsünü ücreti ödememeleri üzerine çıkan tartışmada öldürdükleri öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Aktekke Mahallesi Yol Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi sürücüsü Nurettin Tığlıgil ile aracına yolcu olarak binen A.A. ve B.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında şahıslar Tığlıgil'i defalarca bıçakladı. Şahıslar daha sonra Tığlıgil'i araçtan atarak taksi ile olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Tığlıgil, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tığlıgil, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yakalanan A.A. ve B.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıslar, işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 2 kişi tutuklandı. Tığlıgil'in cenazesi ise işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Nurettin Tığlıgil'in cenazesi, Kastamonu il merkezindeki İsmailağa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi. Cenaze namazına Tığlıgil'in ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Taksi ücretini ödememek için bıçaklamışlar

Tığlıgil'in olay sırasında taksisine binen cinayet zanlılarından taksi ücretini istediği, şahısların ise ücreti ödemeyerek çıkan tartışmada taksiciyi öldürdükleri öğrenildi. Cinayet zanlılarından B.K., geçen yıl uzaklaştırıldığı okulda müdür yardımcısı Aziz B.'yi de bıçaklayarak yaralamıştı.