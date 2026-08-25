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Kastamonu'da 95 Okul Yeni Döneme Hazırlanıyor

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Kastamonu Valiliği il merkezindeki 95 temel eğitim, ortaöğretim ve mesleki eğitim kurumunun 2026-2027 eğitim öğretim yılına hazırlandığını duyurdu.

Kastamonu Valiliği il merkezindeki 95 temel eğitim, ortaöğretim ve mesleki eğitim kurumunun 2026-2027 eğitim öğretim yılına hazırlandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alması amacıyla güvenlik ve enerji verimliliği başta olmak üzere 103 farklı iş kalemi planlandığı belirtildi.

Bu iş kalemlerinden 82'sinin tamamlandığı aktarılan açıklamada, merkez ilçenin yanı sıra 19 ilçede sürdürülen hazırlıkların eylül ayı itibarıyla tamamlanarak okulların yeni döneme hazır hale getirileceği ifade edildi.

Açıklamada, Vali Meftun Dallı'nın da tadilattan geçen okulları ziyaret ederek çalışmaları yerinde incelediği kaydedildi.

Kaynak: AA
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