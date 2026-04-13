Haberler

Taşköprü'de Okul Sporları Ragbi İl Birinciliği tamamlandı

Taşköprü'de Okul Sporları Ragbi İl Birinciliği tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Ragbi İl Birinciliği final müsabakaları tamamlandı. Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları takdim edildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Ragbi İl Birinciliği müsabakaları, final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Taşköprü Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen final müsabakalarını, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve kurum amirleri takip etti.

Büyük heyecana sahne olan karşılaşmaların ardından dereceye giren takımlara madalya ve kupaları takdim edildi.

Turnuvada Küçük Erkekler kategorisinde İnebolu 9 Haziran Ortaokulu birinci, Taşköprü Seka Ortaokulu ikinci oldu. Küçük Kızlar kategorisinde Taşköprü Seka Ortaokulu birinci, İnebolu 9 Haziran Ortaokulu ikinci sırada yer aldı. Yıldız Erkekler kategorisinde Taşköprü Seka Ortaokulu birinciliği elde ederken, İnebolu 9 Haziran Ortaokulu ikinci oldu. Yıldız Kızlar kategorisinde ise Taşköprü Seka Ortaokulu birinci, İnebolu 9 Haziran Ortaokulu ikinci sırada yer aldı.

Madalya ve kupalar, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Sadettin Öndeş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Korkmaz ve Taşköprüspor Başkanı Ümit Aslan tarafından sporculara takdim edildi.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

