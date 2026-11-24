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Kastamonu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü konseri düzenlendi.

Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları sahne aldı.

"Hep Sen Varsın Diye..." temasıyla düzenlenen programda, Türk halk müziğinin sevilen eserleri seslendirildi. Konserde Kastamonu'dan 3 müzik öğretmeni de eser seslendirdi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kerem Seven, şube müdürleri, öğretmenler ve aileleri katıldı.

Konser, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş tarafından sanatçılara çiçek ve hediye takdim edilmesinin ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA