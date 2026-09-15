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Kastamonu'da öğrenciler Türk bayraklarıyla gösteri yaptı

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Kastamonu'da İlköğretim Haftası kapsamında düzenlenen "Maarifin Kalbinde Oyun" programında ilkokul öğrencileri gösteri yaptı.

Kastamonu'da İlköğretim Haftası kapsamında düzenlenen "Maarifin Kalbinde Oyun" programında ilkokul öğrencileri gösteri yaptı.

TOKİ İlkokulu'nun bahçesindeki etkinliğe ellerinde Türk bayraklarıyla katılan öğrenciler, bayrak motifli kıyafetleriyle çeşitli gösteriler sundu.

Programda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehit Ömer Halisdemir ve şehit öğretmenler de anıldı.

Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, konuşmasında öğrencilere başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu.

Bilim ve teknolojinin çok hızlı bir şekilde ilerlediğini anlatan Atılkan, "Bu hızlı gelişim ve ilerlemeye ayak uyduramayan ulusların, gelişmiş ülkelerin, ekonomik, sosyal, kültür alanındaki sömürüsüne maruz kalması kaçınılmaz bir gerçektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti bu gerçekten hareketle çocuklarımızı, gençlerimizi, uluslararası rekabette, yarışılabilir düzeyde bir donanımla yetiştirilmesi bakımından bütçesindeki en büyük payı eğitim hizmetinin finansmanına ayırmaktadır. Bugün için şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki ilimizde okullarımızın fiziki altyapısı yeterli düzeydedir. Herhangi bir derslik açığımız bulunmamaktadır." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise 2026-2027 eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Eğitimin sadece akademik bilgiyi aktarmak olmadığına işaret eden Gümüş, "Bunun yanında geçmişini bilen, değerlerini bilen, teknolojiyi bilen ve dünle bugünü anlamlandırabilen bir süreçtir. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki bugün sadece burada eğitim öğretim sürecinin bilgi aktarma tarafını değil geleceğe olan ışığı da görüyorum. Öğrencilerimizin gözündeki heyecan ve ışığın Türkiye'nin ışığı, dünya insanlarının ışığı olduğunu görüyorum. Öğrencilerimize akademik bilgiyi de elbette vereceğiz ama bu bilginin yanında vatanını, milletini, bayrağını, dinini ve ailesini seven bireyler yetiştirmek de en önemli görevlerimizden." ifadelerini kullandı.

Dünyanın hızlı bir şekilde değişim ve dönüşüm içinde olduğunu anlatan Gümüş, "Sadece teknolojiyi, gelişimleri, değişimi, dönüşümü, seyreden değil değişimi ve dönüşümü şekillendiren imar eden gençler yetiştireceğiz. Bunu da hep beraber başaracağımıza inanıyorum." dedi.

Kaynak: AA
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