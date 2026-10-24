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Kastamonu'da narkotik operasyonunda sarı toz madde ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda belirlenen adreste yapılan aramada sarı renkli toz madde, bir miktar sentetik uyuşturucu ve kullanım aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreste yapılan aramada uyuşturucu olduğu değerlendirilen sarı renkli toz madde, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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