Kastamonu'da Müstakil Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

Kastamonu'da Müstakil Evde Çıkan Yangın Söndürüldü
Kastamonu'nun Kuzyaka köyünde bir müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evin büyük kısmı zarar gördü ve kullanılmaz hale geldi.

Merkeze bağlı Kuzyaka köyündeki müstakil evin çatısında, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp evin büyük bir bölümünü sardı. Köylülerin ihbarıyla bölgeye Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evin büyük kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
