Kastamonu'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yunus Aksoy (43) idaresindeki motosiklet, Beltepe köyü mevkisinde A.Ö. yönetimindeki 06 BBY 359 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Aksoy, Şenpazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aksoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Aksoy'un Cide ilçesine bağlı Toygarlı köyünün muhtarı olduğu ve annesini ziyarete gittiği sırada trafik kazası geçirdiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel