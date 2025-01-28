Kastamonu'da Minibüs ile Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde minibüs ve traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde minibüsle traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alama köyü mevkisinde Aydın K. yönetimindeki traktörle sürücüsü öğrenilemeyen 60 KD 009 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada devrilen traktörün sürücüsü Aydın K. ile Adil A. ve Selim Y. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel