Üye Girişi
Haberler
Üç gazeteci gözaltına alındı

3 gazeteci gözaltına alındı
Öğretmen atamalarında mülakat kalkıyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları

Tarih verildi, öğretmen atamalarında mülakat kalkıyor
IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak

IBAN'a para atarken dikkat! Artık eskisi gibi kolay olmayacak
CHP'deki adaylık krizinde Mansur Yavaş cephesinden yeni çıkış

CHP'deki aday krizi bu sözlerden sonra daha da kızışacak

Kastamonu'da Minibüs ile Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı

Kastamonu'da Minibüs ile Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde minibüs ve traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde minibüsle traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alama köyü mevkisinde Aydın K. yönetimindeki traktörle sürücüsü öğrenilemeyen 60 KD 009 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada devrilen traktörün sürücüsü Aydın K. ile Adil A. ve Selim Y. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
img

Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza
img

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı: Bu yanlıştan dönün
img

Hayatını değiştiren adam Süper Lig devinde işe başladı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkan Baş: Bolu'da yaşadıklarımız doğrudan Gezi ile ilgili

Baş, Bolu'daki faciayı Gezi'ye bağladı: Doğrudan ilgili
Fenerbahçe'ye imzayı attı: İşte Talisca'nın sözleşme detayları

İmzayı attı! İşte sözleşme detayları
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi

Burun estetiği yaptırdı, görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor
AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı

AK Partili eski bakan artık CHP'li! Nedenini de tek cümlede anlattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.