Kastamonu'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
S.Y. idaresindeki 37 ABP 346 plakalı otomobil, Çetmi köyü mevkisinde M.K. yönetimindeki 55 PG 145 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile F.K, A.O.D, S.Y, S.Y. ile A.A.Y. (1) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu