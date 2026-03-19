Kastamonu'da menfeze devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde menfeze devrilen otomobildeki aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde menfeze devrilen otomobildeki aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Kastamonu'ya bayram tatili için gelen Hasan Buğra Y. (34) idaresindeki 34 EA 9253 plakalı otomobil, Kastamonu-Karabük kara yolu Araç ilçesi Toprakcuma mevkisinde menfeze devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Dudu Y. (67), olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ile Kadriye Y. (33), Belinay Y. (8) ve Asel Y. (4) de ambulanslarla Kastamonu ve Karabük'teki hastanelere kaldırıldı.

Otomobilde bulunan Satılmış Y. (69) ise yaralı olmadığını söyleyerek, hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
