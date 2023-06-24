Kastamonu'da Menfez Duvarına Çarpan Cipte 5 Kişi Yaralandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde mefez duvarına çarpan cipte bulunan 5 kişi yaralandı. Kazada sürücü ile araçtaki Sümeyye G, Yiğit G, Poyraz G. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.