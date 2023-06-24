Kastamonu'da Menfez Duvarına Çarpan Cipte 5 Kişi Yaralandı
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde mefez duvarına çarpan cipte bulunan 5 kişi yaralandı. Kazada sürücü ile araçtaki Sümeyye G, Yiğit G, Poyraz G. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde menfez duvarına çarpan cipte bulunan 5 kişi yaralandı.
Kadir G. idaresindeki 34 AOD 33 plakalı cip, ilçe girişinde beton menfez duvara çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki Sümeyye G, Yiğit G, Poyraz G. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Araç Belediyesi İtfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkardı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hasan Köseoğlu - Güncel