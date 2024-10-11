Kastamonu'da Kuzey Işıkları Gözlemlendi
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yeryüzünün manyetik alanı ile güneşten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan kuzey ışıkları, vatandaşlar tarafından fotoğraflandı.
Kastamonu'da kuzey ışıkları görüldü.
Kuzey ışıkları, Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki Bozkurt ilçelerinde gözlemlendi.
Yeryüzünün manyetik alanı ile güneşten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan kuzey ışıklarının görüntüsü vatandaşlar tarafından fotoğraflandı.