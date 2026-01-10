Haberler

Kastamonu'da kuvvetli fırtına bekleniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu ve çevresinde beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıda bulundu. Rüzgarın saatte 90 kilometreye kadar çıkabileceği ve çeşitli olumsuzluklar yaşanabileceği belirtildi.

Kastamonu ve çevrelerinde beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle uyarı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün analiz ve tahminlerine göre, bölgede rüzgarın güneyli yönlerden eserek saatteki hızının 90 kilometreye ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, fırtınanın, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara yol açabileceği aktarıldı.

Pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği bildirilen fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
Tump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna en net tehdit: Müdahale eder vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
Aydın'da internet sitesi sahibi, YRP'li il başkanı tarafından bacağından vuruldu

Erbakan'ı şoke edecek haber! İl başkanı, tartıştığı gazeteciyi vurdu
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı
Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi

Canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi