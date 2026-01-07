Haberler

Kastamonu'da kuvvetli fırtına bekleniyor

Güncelleme:
Kastamonu Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son değerlendirmelere dayanarak bölge için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Kuzeyde, güney ve güneybatıdan esecek rüzgarların saatte 80 km'ye kadar ulaşması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar ve çeşitli olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları önemle tavsiye ediliyor.

Kastamonu Valiliği, bölge için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelere göre, şehrin kuzeyinde güney ve güneybatıdan esecek rüzgarın, özellikle yükseklerde saatteki hızının 80 kilometreye ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Fırtınanın, 8 Ocak Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
