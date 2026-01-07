Kastamonu'da kuvvetli fırtına bekleniyor

Kastamonu Valiliği, bölge için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelere göre, şehrin kuzeyinde güney ve güneybatıdan esecek rüzgarın, özellikle yükseklerde saatteki hızının 80 kilometreye ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Fırtınanın, 8 Ocak Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği kaydedildi.