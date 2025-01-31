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Kastamonu'da Kum Yüklü Kamyonda Yangın Çıktı

Kastamonu'da Kum Yüklü Kamyonda Yangın Çıktı
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Kastamonu-İnebolu kara yolunda seyir halindeki kum yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da seyir halindeki kum yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü.

R.E. idaresindeki 29 AAJ 59 plakalı kum yüklü kamyon, Kastamonu- İnebolu kara yolunda seyir halindeyken alev aldı.

Sürücü kamyonu yol kenarına çekerek, 112 Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta çıkan yangını söndürdü.

Yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Özkan Demir - Güncel
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