Kastamonu'da köprüden düşen otomobildeki 1'i bebek 4 kişi yaralandı

Furkan Gebeş'in kullandığı araç ile İlhan Bostancı idaresindeki otomobil, ilçeye 2 kilometre kala köprü üzerinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Bostancı'nın kullandığı araç köprüden düştü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü İlhan ile Çağla, Sevim ve 1 yaşındaki Güneş Bostancı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.