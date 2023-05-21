Kastamonu'da köprüden düşen otomobildeki 1'i bebek 4 kişi yaralandı
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki aracın çarpışmasıyla köprüden düşen otomobildeki 1'i bebek 4 kişi yaralandı.
Furkan Gebeş'in kullandığı araç ile İlhan Bostancı idaresindeki otomobil, ilçeye 2 kilometre kala köprü üzerinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Bostancı'nın kullandığı araç köprüden düştü.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü İlhan ile Çağla, Sevim ve 1 yaşındaki Güneş Bostancı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel