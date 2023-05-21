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Kastamonu'da köprüden düşen otomobildeki 1'i bebek 4 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki aracın çarpışmasıyla köprüden düşen otomobildeki 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Furkan Gebeş'in kullandığı araç ile İlhan Bostancı idaresindeki otomobil, ilçeye 2 kilometre kala köprü üzerinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Bostancı'nın kullandığı araç köprüden düştü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü İlhan ile Çağla, Sevim ve 1 yaşındaki Güneş Bostancı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel

Kastamonu Tragger 3. Sayfa Güncel Haberler

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