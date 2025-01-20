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Kastamonu'da köprüden dereye devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dereye devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dereye devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Hanife Uyanık'ın (69) kullandığı 16 CJE 82 plakalı hafif ticari araç, Şehit Er Rahmi Yılmazer Caddesi'ndeki Musa Köprüsü'ne giriş yaparken 8 metre yükseklikten dereye devrildi.

Kazada sürücü Uyanık ile araçta bulunan eşi Ramazan Uyanık (69) ve Fatma Yüksel (43) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadir Yıldırım - Güncel
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