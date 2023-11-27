Kastamonu'da Kış Lastiği Denetimleri Başladı

Kastamonu Valiliği tarafından alınan kararla, bugün başlayan kış lastiği uygulaması çerçevesinde polis ekipleri ticari araçları denetledi.

Kastamonu Valiliği tarafından alınan kararla 1 Aralık'ta başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulamasının başlangıcı 27 Kasım'a alınmıştı. Kastamonu Valiliği tarafından alınan karar sebebiyle, Kastamonu'da bugün itibaren zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de il genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması çerçevesinde denetimler yaptı. Denetimlerde kış lastiği zorunluluğuna uymayan sürücülere cezai işlem uygulanırken, vatandaşlara da kuralların hatırlatılması amacıyla uyarılarda bulunuldu. - KASTAMONU