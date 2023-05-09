Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kastamonu'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kastamonu'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Güncel Haberler

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Şeref Erol'un (69) cenazesi, Kastamonu'da toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Şeref Erol'un (69) cenazesi, Kastamonu'da toprağa verildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Erol'un Türk bayrağına sarılı naaşı, Doğanyurt ilçesine bağlı Kayran köyüne getirildi.

Askerlerin omzunda taşınan Erol'un cenazesi, Kayran köyü camisinde öğleden sonra kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Törene, Erol'un ailesi ve yakınları ile İnebolu Kaymakamı ve Doğanyurt Kaymakam Vekili Ahmet Vezir Baycar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş, Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya, kurum müdürleri, gaziler, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sefa Eradan - Güncel

Kastamonu İstanbul Kıbrıs Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title