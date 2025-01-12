Kastamonu'da Kayıp Şahsı Bulmak için 5 Gündür Çalışmalar Sürüyor

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan kişinin bulunması için 5 gündür çalışma yürütülüyor.

Yazıhisar köyündeki evinden 7 Ocak'ta ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki Ömer Doğancıoğlu'nun bulunması için yürütülen arama çalışması sürüyor.

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve Jandarma Arama Kurtarma Timi ekipleri tarafından yürütülen arama çalışması, Doğancıoğlu'nun son görüldüğü Başakpınar köyü mevkisinde yoğunlaştırıldı.

Ekipler, bölgedeki ormanlık alanlar, dere yatakları ve köy çevresinde çalışma yürütüyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Devrekani Kaymakamı Hüseyin Çamkerten de ekipleri koordine ediyor.

Arama çalışmalarının 5'inci gününde de herhangi bir bulguya rastlanılmadı.