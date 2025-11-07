Kastamonu'da Kaybolan Anne ve Oğlu için Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Kastamonu Bozkurt'ta 5 gün önce kaybolan Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'nın bulunması için yapılan arama çalışmalarına anne Huriye Helvacı'nın annesinin evinde de devam edildi. Ancak yapılan aramalarda henüz bir iz bulunamadı.
ANNESİNİN EVİ ARANDI
Kastamonu Bozkurt'ta 5 gün önce kaybolan Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'yı arama çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Huriye Helvacı'nın annesinin Yaşarlı köyündeki evinde arama yapıldı. Arama kurtarma köpekleri ve termal dronlarla ev, bahçe, çevredeki kulübeler tek tek arandı. Aramalarda anne ve oğluna ait iz bulunamadı. Arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel