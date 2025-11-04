Haberler

Kastamonu'da Kaybolan Anne ve Oğlu İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Kastamonu'da Kaybolan Anne ve Oğlu İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
Güncelleme:
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evden ayrıldıktan sonra kaybolan Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı için arama çalışmaları sürüyor. İlçe merkezinden ayrılan ikilinin bulunması için emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri yoğun çaba harcıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde iki gün önce evden ayrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan anne ve oğlunu bulmak için arama çalışması başlatıldı.

İlçe merkezinde yaşayan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Helvacı (5) 2 Kasım Pazar günü evden ayrıldı. Anne ve oğlundan haber alamayan yakınları dün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bölgede arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri tarafından engebeli ve ormanlık arazide drone ile havadan da arama yapıyor.

Anne ve oğlunun en son görüldüğü yer yönünde ihbarlar gelmesi üzerine ekipler Alantepe, Köseali köyleri yakınlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Kaybolan anne ve oğlunun son olarak görüldüğü köylerdeki camilerden, "Pazar günü Bozkurt'ta bir bayan ve yanında 5 yaşında bir erkek çocuğu kaybolmuştur. En son köyümüz sınırları içerisinde görülmüştür. Duyan, gören ve bilenlerin jandarmaya haber vermeleri önemle rica olunur." anonsu yapılıyor.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi tarafından arama çalışmalarına katılan görevlilere su ve yiyecek ikramında bulunuldu.

Havanın kararmasıyla birlikte ara verilen arama çalışmalarına yarın sabah itibarıyla yeniden başlanacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Halil Demir - Güncel
Haberler.com
