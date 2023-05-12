Kastamonu'da kavga eden lise öğrencilerinden biri diğerini bıçakla öldürdü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gizlice Mahallesi Hüseyin Alpdoğan Bulvarı'ndaki arazide karşılaşan lise öğrencileri M.Y. (15) ile İ.K (15) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Öğrencilerden İ.K. tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Y. kurtarılamadı.

Zanlı İ.K. ise polislerce yakalandı.